ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ദൗത്യസംഘം രൂപീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍. വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍, വകുപ്പുകള്‍, കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള്‍ സംഘത്തിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയായ താനായിരിക്കും സംഘത്തെ നയിക്കുകയെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ട് പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹി നേരിടുന്നത്. കലാപത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങളും കൊറോണ ഭീതിയും. കലാപത്തില്‍ നിരവധി ജനങ്ങള്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ജനങ്ങള്‍ വേദനയിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹോളി ആഘോഷങ്ങളില്‍ താനും പങ്കുചേരില്ലെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരാള്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രമെന്ന നിലയില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ രോഗവ്യാപനം വര്‍ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. കൊറോണ ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങല്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ഹോളി ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കുചേരില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

