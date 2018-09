വാഷിങ്ടണ്‍: ഭീകരര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയെടുക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ പേരില്‍ പാകിസ്താന് പ്രഖ്യാപിച്ച 300 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ ധനസഹായം അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം റദ്ദാക്കി. തീവ്രവാദത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ പാകിസ്താന്‍ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന കാരണത്താലാണ് ധനസഹായം നിര്‍ത്തലാക്കുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്ന ഭീകരര്‍ക്ക് പാകിസ്താന്‍ സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കുന്നുവെന്നാണ് അമേരിക്ക കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ പാകിസ്താന്‍ നിഷേധിച്ചു.

സഖ്യകക്ഷി ഫണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് ഈ സഹായം പാകിസ്താന് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഭീകരര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായാല്‍ ഈ സഹായം നല്‍കാമെന്നാണ് അമേരിക്ക അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഭീകരര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സഹായം റദ്ദാക്കുന്നത്.

ഈ വര്‍ഷം ആദ്യമാണ് പാകിസ്താന് സഹായം നല്‍കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ സൈനിക നീക്കത്തില്‍ പാകിസ്താനിന്റെ പിന്തുണ കുറഞ്ഞതും ധനസഹായം നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍ കാരണമായെന്ന് പെന്റഗണ്‍ വക്താവ് ല്യൂട്ടനന്റ് കേണല്‍ കോണ്‍ ഫൗള്‍ക്നെറിനെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

യു.എസ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അനുമതിയോടെ ഈ തുക മറ്റ് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുമെന്നും പെന്റഗണ്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സെപ്തംബര്‍ 5ന് അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മെക്ക് പോംപിയോ പാകിസ്താന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ തീരുമാനം. നേരത്തെ പാകിസ്താന് സഹായം നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

content highlights: Pentagon cuts off financial aid to Pakistan