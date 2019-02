അമൃത്സര്‍: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്‍ കുല്‍വിന്ദര്‍ സിങ്ങിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനന്ദ്പുര്‍ സാഹിബിലുള്ള ഗ്രാമത്തിലെത്തി സന്ദര്‍ശിച്ച് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്. ഗ്രാമത്തിലെ സ്‌കൂളിനും ലിങ്ക് റോഡിനും വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്റെ പേരുനല്‍കുമെന്ന് വീട് സന്ദര്‍ശിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh: Apart from ex-gratia worth Rs 12 lakh, special monthly pension of Rs 10,000 per month will be given to his parents for life, as the deceased soldier had no children whom we could provide job. pic.twitter.com/m234aVDEfF