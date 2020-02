മുംബൈ: പുണെ-മുംബൈ എക്‌സ്പ്രസ് ഹൈവേയില്‍ വാഹനമിടിച്ച് കാല്‍നട യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചു. ബൗര്‍ വില്ലേജ് സ്വദേശിയായ അശോക് മാഗറാണ് (52) മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് അപകടം. വാഹനമിടിച്ച് റോഡില്‍തന്നെ കിടന്ന അശോകിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ കയറിയിറങ്ങി ചിന്നഭിന്നമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം.

സംഭവത്തില്‍ കാംഷെറ്റ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്‌സ്പ്രസ് ഹൈവേ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അശോകിനെ അജ്ഞാത വാഹനം ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത്. എക്‌സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലൂടെ ഓരോ മിനിറ്റിലും നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ അതിവേഗത്തില്‍ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. അപകടമുണ്ടാക്കിയ വാഹനം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം എക്‌സ്പ്രസ് ഹൈവേയില്‍ കാല്‍നടയാത്രക്കാര്‍ക്ക് റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാന്‍ അനുവാദമില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം അശോക് മഗാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറി.

