ച ത്തുപോയ ഇണയെ വേര്‍പിരിയാനാകാതെ ഒരു മയില്‍. നാല് വര്‍ഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച ഇണയുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാന്‍ കൊണ്ടുപോകുമ്പോള്‍ നിശബ്ദമായി അതിനെ അനുഗമിക്കുന്ന മയിലിന്‍റെ ദൃശ്യം ആരിലും വേദനയുണർത്തും. രാജസ്ഥാനിലെ കുചേരയിലാണ് സംഭവം.

ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഓഫീസര്‍ പ്രവീണ്‍ കാസ് വാന്‍ ആണ് വഴിപിരിയാനാകാത്ത സ്‌നേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. വാട്‌സ്ആപ്പിലൂടെയാണ് ഇത് ലഭിച്ചതെന്ന് ട്വീറ്റില്‍ പ്രവീണ്‍ പറയുന്നു. 19 സെക്കന്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് കണ്ടത്.

വളരെ സങ്കടകരമാണ് ഈ വീഡിയോയെന്നും മനുഷ്യരേക്കാള്‍ സ്‌നേഹമുള്ളവരാണ് പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളുമെന്നും ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റുകളുണ്ട്. ഒരു പക്ഷിസ്‌നേഹിക്ക് ആ മയിലിന്റെ സങ്കടം മനസിലാകുമെന്നും ഒരാള്‍ കമന്റ് ചെയ്യുന്നു.

The peacock doesn’t want to leave the long time partner after his death. Touching video. Via WA. pic.twitter.com/ELnW3mozAb