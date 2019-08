ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ നടപടി രാജ്യസഭയില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ ബഹളം വെച്ച് പിഡിപി എംപിമാര്‍. നസീര്‍ അഹമ്മദ് ലാവെ, എം.എം. ഫയാസ് എന്നിവരാണ് രാജ്യസഭയില്‍ ബഹളം വെച്ചത്.

പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവര്‍ ഭരണഘടനയുടെ പ്രതികള്‍ സഭയില്‍ കീറിയെറിഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം ധരിച്ചിരുന്ന കുര്‍ത്ത വലിച്ചുകീറിയും എം.എം. ഫയാസ് പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇതോടെ ഇരുവരെയും രാജ്യസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ വെങ്കയ്യ നായിഡു സഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി.

അസാധാരണ നീക്കങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ് പുറത്ത് പുറത്തുവന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷമാണ് വിഷയം പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിനിടയില്‍ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവും പുറത്തിറങ്ങി.

പ്രതിരോധം, വിദേശകാര്യം, ധനകാര്യം, വാര്‍ത്താവിനിമയം തുടങ്ങിയ മേഖലകള്‍ ഒഴികെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ ജമ്മു കശ്മീരിന് സ്വയംഭരണം നല്‍കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ഭരണഘടനയിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370. ഇത് റദ്ദാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കശ്മീരില്‍ വന്‍ സേനാവിന്യാസമാണ് കേന്ദ്രം നടത്തിയത്. സംഘര്‍ഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കശ്മീരില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കശ്മീരില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ ഫോണ്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ താത്കാലികമായി വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മെഹബൂബ മുഫ്തി, ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയവരടക്കമുള്ള കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ പോലീസ് വീട്ടുതടങ്കലില്‍ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: PDP’s Rajya Sabha lawmaker tore his kurta before he and another party MP were asked to leave the House.