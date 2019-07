ന്യൂഡല്‍ഹി: മധ്യപ്രദേശില്‍ കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് എംഎല്‍എമാര്‍ക്കെതിരെ ബിജെപി നടപടിയെടുക്കില്ല. പകരം കോണ്‍ഗ്രസിന് സമാന രീതിയില്‍ ഒരു മറുപടി നല്‍കുകയാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിമിനല്‍ നിയമഭേദഗതിബില്‍ പാസാക്കുന്നതിനാണ് ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എ.മാരായ നാരായണ്‍ ത്രിപാഠി, ശരദ് കോള്‍ എന്നിവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വോട്ടുചെയ്തത്. ഇവര്‍ക്കെതിരെ തിടുക്കപ്പെട്ട് ഒരു നടപടി എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനം.

ഇരുവരും ബിജെപിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നിട്ടില്ല.

സ്ഥിതിഗതികള്‍ പൂര്‍ണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാകേഷ് സിങ് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ എംഎല്‍എമാര്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചു എന്നതേയുള്ളു. ബിജെപി വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മറിച്ച് പിടിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ ഒരു നാടകം മാത്രമാണിതെന്നും രാകേഷ് സിങ് പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് തുടങ്ങിവെച്ചു, ഞങ്ങളത് പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും തിരിച്ചടിക്ക് സൂചന നല്‍കി കൊണ്ട് ഒരു മുതിര്‍ന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.

കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കില്ല. അതേ സമയം അവരുടെ ആഭ്യന്തര തര്‍ക്കങ്ങളും പടലപിണക്കവും മൂലം സ്വയം പരാജയപ്പെടുമെന്നും മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് സിങ് ചൗഹാനടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനിടെ ഭരണകക്ഷിയിലെ അസംതൃപ്തരേയും എസ്പി, ബിഎസ്പി എംഎല്‍എമാരേയും ഒപ്പം നിര്‍ത്താനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

