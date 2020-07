ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപിയിലേക്ക് കൂറുമാറുന്നതിനായി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് 35 കോടി രൂപ വാദ്ഗാനം ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എയ്‌ക്കെതിരെ വക്കീല്‍ നോട്ടീസയച്ച് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു രൂപയും രേഖാമൂലമുള്ള ക്ഷമാപണവും നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ ഗിരിരാജ് സിങ് മലിംഗയ്‌ക്കെതിരെ സച്ചിന്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കായി തന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകര്‍ക്കാനാണ് എംഎല്‍എ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നോട്ടീസില്‍ സച്ചിന്‍ ആരോപിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സച്ചിന്‍ തനിക്ക് കൂറുമാറുന്നതിനായി 35 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി ഗിരിരാജ് സിങ് ആരോപിച്ചത്. രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് സച്ചിന്റെ വസതിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച എന്നും എംഎല്‍എ പറഞ്ഞു. താന്‍ സച്ചിന്റെ വാഗ്ദാനം നിരസിക്കുകയും വിവരം മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ് ലോതിനെ അറിയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതേതുടര്‍ന്ന് എംഎല്‍എയ്‌ക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തന്നെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനുളള ശ്രമമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞ പൈലറ്റ് ആരോപണത്തില്‍ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content HighlightsPay one rupees and written apology in a week: Sachin Pilot sent legal notice to Giriraj Singh