മുംബൈ: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാറും ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ഡല്‍ഹിയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കും.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശിവസേനയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കാണ് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം സംബന്ധിച്ച പൊതുമിനിമം പരിപാടിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസും എന്‍സിപിയും അന്തിമരൂപം ഉണ്ടാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. പൊതു മിനിമം പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും മൂന്നു പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ഇടയില്‍ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പവാറും സോണിയയും ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്ന് എന്‍സിപി വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതിഭരണം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതിന് പിന്നാലെയും തിരക്കിട്ട സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണ ശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് ശിവസേനയും എന്‍സിപിയും കോണ്‍ഗ്രസും. സര്‍ക്കാരിനെ പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് പകരം കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗമാകുകതന്നെ വേണമെന്നാണ് എന്‍സിപി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാകുമെന്നും എന്‍സിപി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒക്ടോബര്‍ 21ന് നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയും ശിവസേനയും സഖ്യമായാണ് മത്സരിച്ചത്. 105 ഉം 56 ഉം സീറ്റുകള്‍വീതം വിജയിച്ച ഇരുപാര്‍ട്ടികളും 288 അംഗ നിയമസഭയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം നേടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിപദം രണ്ടര വര്‍ഷംവീതം പങ്കുവെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ ശിവസേന ഉറച്ചുനിന്നതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ ബിജെപി - ശിവസേന സഖ്യത്തിന് കഴിയാതെവന്നു. ഇതോടെയാണ് ശിവസേനയും എന്‍സിപിയും കോണ്‍ഗ്രസും ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത്.

