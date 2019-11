ഹൈദരാബാദ്: തന്റെ മൂന്ന് വിവാഹങ്ങള്‍ ജഗന്‍മോഹനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യവുമായി ജനസേനാ നേതാവ് പവന്‍ കല്യാണ്‍. തന്റെ വിവാഹങ്ങള്‍ മൂലമാണോ ജഗന്‍മോഹന്‍ റെഡ്ഡി ജയിലില്‍ കിടന്നതെന്നും പവന്‍ കല്ല്യാണ്‍ ചോദിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്‍മോഹന്‍ റെഡ്ഡി അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു . ഇതിനെതിരേ വലിയ എതിര്‍പ്പാണ് ഉയര്‍ന്നത്. പവന്‍ കല്ല്യാണും ഇതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. "മൂന്ന് ഭാര്യമാരും നാല് കുട്ടികളും നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവര്‍ ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചതെന്നായിരുന്നു" ജഗന്‍മോഹന്‍ പവന്‍ കല്ല്യാണിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചത്.

എന്നാല്‍ തന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ട് ജഗന്‍മോഹന്‍ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് പവന്‍ കല്ല്യാണ്‍ ജഗന്‍മോഹനെതിരേ തിരിച്ചടിച്ചത്.

"ഞാന്‍ മൂന്ന് പേരെ വിവാഹം ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു പറയുകയാണ്.എന്റെ വിവാഹങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്കെന്ത് പ്രശ്‌നമാണുള്ളത്. എന്റെ വിവാഹങ്ങൾ കാരണമാണോ നിങ്ങള്‍ രണ്ട് വര്‍ഷം ജയിലില്‍ കിടന്നത്", പവന്‍ കല്ല്യാണ്‍ ജഗന്‍മോഹനോട് ചോദിച്ചു.

അധ്യാപകര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും പവന്‍ കല്ല്യാണ്‍ ചോദിച്ചു.

