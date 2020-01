പട്ന: ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയുമായി ചേര്‍ന്ന് മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ചോദ്യംചെയ്ത മുതിര്‍ന്ന ജെഡിയു നേതാവായ പവന്‍ വര്‍മയ്‌ക്കെതിരെ പാര്‍ട്ടി നേതാവും ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് കുമാര്‍ രംഗത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന് പാര്‍ട്ടി വിട്ട് പോകാനോ മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളില്‍ ചേരാനോ തടസമൊന്നുമില്ലെന്ന് നിതീഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ആര്‍ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലോ, പാര്‍ട്ടി മീറ്റിങ്ങിലോ പറയാം. പക്ഷേ ഇത് പോലുള്ള പരസ്യ പ്രസ്താവനകള്‍ ആശ്ചര്യകരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരാം. എന്റെ ആശംസകള്‍. സിഎഎ, എന്‍പിആര്‍, എന്‍ആര്‍സി എന്നിവയ്ക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോള്‍ ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാന്‍ ജെഡിയുവിന് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പവന്‍ കെ വര്‍മയുടെ കത്തിന് മറുപടിയായി നിതീഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യം തന്നെ വലിയ ആശങ്കയിലാക്കുന്നതായും ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വ്യക്തതവരുത്തണമെന്നും പവന്‍ വര്‍മ കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബിജെപിയെയും ആര്‍എസ്എസിനെയും കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം തവണ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മഹാസഖ്യത്തിന്റെ കാലത്ത് ആര്‍എസ്എസ് മുക്ത ഭാരതത്തിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നിതീഷ് കുമാറെന്നും കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അകാലിദള്‍ അടക്കമുള്ള ജെഡിയുവിന്റെ സഖ്യകക്ഷികള്‍ ബിജെപിയുമായി സഖ്യത്തിലേര്‍പ്പെടാന്‍ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ബിഹാറിനു പുറത്തേക്ക് ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും പവന്‍ വര്‍മ പറഞ്ഞിരുന്നു. സിഎഎ, എന്‍പിആര്‍, എന്‍ആര്‍സി എന്നിവയുടെപേരില്‍ വലിയതോതില്‍ വിഭാഗീയതയുണ്ടാക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനവും ഐക്യവും സ്ഥിരതയും തകര്‍ക്കുകയുമാണ് ബിജെപി അജണ്ടയെന്ന് വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സഖ്യവുമായി ജെഡിയു മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും പവന്‍ കെ വര്‍മ കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

