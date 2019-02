മുംബൈ: നാല്‍പത് സൈനികരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി നല്‍കാത്തതില്‍ ബിജെപിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി ശിവസേന. ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടി നല്‍കുന്നതിന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയുടെ മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറയുന്നു. ഭീകരവാദികള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലംവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമോയെന്നും മുഖപ്രസംഗം ചോദിക്കുന്നു.

അമേരിക്കയുടെയോ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെയോ സഹായത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാതെ നാം തന്നെ ആക്രമണം നടത്തണം. ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നടക്കുന്നത്. ഈ സോഷ്യല്‍ മീഡയാ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം. തീവ്രവാദി ആക്രമണവും ജവാന്‍മാരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനുള്ള മാര്‍ഗമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര്‍ എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളെ നേരിടുകയെന്നും ലേഖനം ചോദിക്കുന്നു.

പാകിസ്താനെ പാഠംപഠിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള വാചക കസര്‍ത്തുകള്‍ മാത്രമാണ് കേള്‍ക്കാനുള്ളത്. ആദ്യം ചെയ്തു കാണിക്കൂ. അതിനുശേഷമാകാം പ്രസംഗം. പത്താന്‍കോട്ട്, ഉറി, പുല്‍വാമ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായ ഭീകരാക്രമണങ്ങള്‍ക്കു ശേഷവും നാം താക്കീതുകള്‍ നല്‍കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കയും മറ്റു വിദേശരാജ്യങ്ങളും ഭീകരാക്രമത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുമ്പോള്‍ നാം സ്വയം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.- മുഖപ്രസംഗം വിമര്‍ശിക്കുന്നു.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കാനിരിക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ശിവസേനയുമായി ബിജെപി സീറ്റ് വിഭജന ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. മോദി സര്‍ക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്ന ശിവസേന ബിജെപിയുമായി വീണ്ടും അടുക്കുന്നതായുള്ള സൂചനകള്‍ പുറത്തുവരുന്നതിനിടയിലാണ് ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ വിമര്‍ശനവുമായി മുഖപത്രത്തില്‍ ലേഖനം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

