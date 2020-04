വൈ നോട്ട്? ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനം ആലപിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സണ്ണി ബാബ മറുപടി നല്‍കി.

പഴയ പാട്ടേ അറിയൂ എന്ന് ഒപ്പം തന്നെ വന്നു നല്ല അസല്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ അടുത്ത വാചകം. സാരമില്ല പാടിക്കോളൂ എന്ന് കേട്ടയുടനെ ജിം റീവ്‌സിന്റെ 1959-ലെ ഹീ വില്‍ ഹാവ് ടു ഗോ എന്ന പ്രശസ്ത ഗാനം നല്ല ഒഴുക്കോടെ സണ്ണി ബാബ പാടി. ഇതിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഹിറ്റ്.

വന്ദന ജയരാജനാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പട്‌നയില്‍ വഴിയില്‍ കണ്ട യാചകനെ കുറിച്ച് സമീപത്തുള്ള മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലാദ്യം. അയാള്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ തര്‍ജമ ചെയ്ത് സണ്ണിബാബയോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

നിങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാന്‍ മറുപടി തരാം എന്ന് പെട്ടെന്നാണ് സണ്ണിബാബ പറയുന്നത്. പിന്നെ കേള്‍ക്കാനാവുന്നത് നല്ല ഉച്ചാരണസ്ഫുടതയോടു കൂടിയ ഇംഗ്ലീഷ് മറുപടിയാണ്. നിങ്ങള്‍ ജീവിക്കാനായി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്(so what do you do for your day to day life?)എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഭിക്ഷ യാചിക്കും(I beg) എന്ന് ഒരു വിഷമവുമില്ലാതെ അയാള്‍ മറുപടി നല്‍കി. ഞാന്‍ പാടുകയും ഡാന്‍സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും(I' m a singer and a dancer) എന്റെ പേര് സണ്ണിബാബ (my name is sunnybaba)എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീടാണ് ജിം റീവ്‌സിന്റെ പാട്ട് പാടുന്നത്.

This man, a beggar from Patna sings Jim Reeves "He'll have to go".

Priceless ❤️ pic.twitter.com/lJdoRjrxMa — Vandana (@VandanaJayrajan) April 20, 2020

എന്തായാലും നല്ല ഒഴുക്കോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഭിക്ഷക്കാരന് ഇപ്പോള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിരവധി ഫാന്‍സാണ്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം പേര്‍ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേര്‍ സന്തോഷത്തോടെ പ്രതികരിച്ചു. സണ്ണിബാബയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് കമന്റ് ചെയ്തവരും നിരവധി.

Content Highlights: Patna beggar sings Jim Reeves's He'll Have to Go Viral Video