പട്‌ന: കൊറോണവ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മൂലം ജീവിതചെലവിനുള്ള വരുമാനം കണ്ടെത്താനാവാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ബിഹാറിലെ ഷാഹ്പുരിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ചുകാരന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായിരുന്നു.

ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം നിലച്ചു. ലോണെടുത്താണ് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങിയത്. ലോണിന്റെ തവണ മുടങ്ങിയതും ഇയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മൂന്ന് മാസമായി വരുമാനമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു യുവാവും കുടുംബവും. ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട്.

നിരവധി ഓഫീസുകള്‍ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും യുവാവിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇതുവരെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാവിവരമറിഞ്ഞയുടനെ പറ്റ്ന ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കുമാര്‍ രവി തിങ്കളാഴ്ച യുവാവിന്റെ വീട് സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോ ഗോതമ്പും അരിയും യുവാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ബിഹാറില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് വര്‍ധിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നിതീഷ്‌കുമാര്‍ സര്‍ക്കാരും ബിജെപിയും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സെന്റര്‍ ഫോര്‍ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യന്‍ ഇക്കോണമി (സിഎംഐഇ)യുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടനുസരിച്ച് 2020 മേയില്‍ ബിഹാറില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 46.2 ശതമാനമാണ്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

