പട്‌ന: കൊവിഡ്- 29 പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ മനുഷ്യരില്‍ പരീക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങി പട്‌നയിലെ ആള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ്. തിങ്കാളാഴ്ച മുതല്‍ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കും. ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത 18 വളണ്ടിയര്‍മാരിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തുക.

മരുന്നുപരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച് നിരവധി പേരാണ് എയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഇവരില്‍ 18 വയസ്സിനും 55 വയസ്സിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള 18 പേരെയാണ് അധികൃതര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇവരെ ആദ്യം വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും. പരിശോധാനാഫലം വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇവരില്‍ പരീക്ഷണം നടത്തുക.

ഐസിഎംആറിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം പരിശോധനാഫലത്തില്‍ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവര്‍ക്കായിരിക്കും ആദ്യ ഡോസ് നല്‍കുക. തുടര്‍ന്ന് 2-3 മണിക്കൂര്‍ ഇവര്‍ ഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കും.

ട്രയിലിന്റെ ഭാഗമായി ഒരാള്‍ക്ക് മൂന്നു ഡോസാണ് നല്‍കുക. കൊറോണ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണത്തിനായി ഐസിഎംആര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത 12 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് പട്‌നയിലെ എയിംസ്.

