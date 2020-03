ന്യൂഡൽഹി: ഇടയ്ക്കയാള്‍ പൊട്ടിക്കരയും ഇടയ്ക്ക് സ്വയം സംസാരിക്കും. മൂന്ന് ദിവസമായി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെ കണ്ട് മാന്‍സിങ് കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ്. ഭാര്യ സുമന്‍ദേവി പാന്‍ക്രിയാസ് കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച് എയിംസില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടയില്‍ ഒരുനേരം മാത്രമാണ് മാന്‍ സിങ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. താൻ മാത്രമല്ല തന്നെപ്പോലെ ആയിരങ്ങൾ പട്ടിണികിടന്ന് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അയാൾ നിസ്സഹായതോടെയാണ് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത്. ന്യൂസ് 18ന്റെ റിപ്പോർട്ടറാണ് മാൻസിങ്ങടക്കം എയിംസിന് പരിസരത്തുള്ളവരുടെ വേദന പകർത്തിയത്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഷാജഹാന്‍പുര്‍ സ്വദേശിയായ മാന്‍സിങ്ങ് കര്‍ഷകനാണ്. "എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന കടകള്‍ കാണാം, പക്ഷെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഭക്ഷണം ഉത്പാദിപ്പിച്ചു നല്‍കുന്ന കര്‍ഷകനായ ഞാന്‍ ഒരു മണി വറ്റിനായി അലയുകയാണ്", മാന്‍ സിങ് കണ്ണുനീര്‍ വാര്‍ത്തു.

2019മുതല്‍ സുമന്‍ദേവി അസുഖ ബാധിതയാണ്. ബറേലിയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ കാണിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് എയിംസില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.പാന്‍ക്രിയാറ്റിക് കാന്‍സര്‍ ബാധിതരില്‍ 95% പേരും അതിജീവിക്കാറില്ല.

ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഡോക്ടര്‍മാരെ കാണിക്കേണ്ടതുള്ളതിനാല്‍ എയിംസിനു പരിസരത്തെ റോഡരികിലാണ് ഇവരുടെ താമസം. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് പൊടുന്നനെ 24ന് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

ഗുരുദ്വാരയിലെ അന്നദാനം വഴിയായിരുന്നു ഇത്രയും നാള്‍ ഇവര്‍ കഴിഞ്ഞു കൂടിയത്. എന്നാല്‍ പോലീസ് ഇതു നിര്‍ത്തലാക്കിയതോടെ പട്ടിണിയിലായത് മാന്‍സിങ്ങിനെപ്പോലുള്ളവരാണ്.

"ലോക്ക് ഡൗണിനു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുമായിരുന്നു. രോഗം വന്ന് വീട്ടില്‍ മരിക്കുന്നതായിരുന്നു പട്ടിണി കിടന്ന് വഴിയരികില്‍ മരിച്ചുവീഴുന്നതിനേക്കാള്‍ ഭേദം", മാന്‍സിങ് നിറകണ്ണുകളോടെ പറയുന്നു.

"സിഖുകാരനായ ഒരാള്‍ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നാല് മണിക്ക് വന്ന് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് ബോണ്‍വിറ്റപാല്‍ വരെ നല്‍കിയിരുന്നു. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ളയാളുകള്‍ക്ക് പോലും സഞ്ചരിക്കാനോ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയോ പോലീസ് നല്‍കുന്നില്ല. നൂറുകണക്കിനു പേര്‍ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിച്ചു വീഴുകയാണ്", മാന്‍സിങ് പറയുന്നു.

ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വരിനിന്നെങ്കിലും അയാളുടെ ഊഴമെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരെ പോലീസുകാര്‍ വന്ന് ആട്ടിയോടിച്ച സംഭവം വരെയുണ്ടായി. രാജ്യം ലോക്ക്ഡൗണിലാകുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാക്രോശിച്ചാണ് തല്ലിയോടിച്ചത്.

ഷാജഹാന്‍പുരിലാക്കി തരാമെന്ന് ഒരു ആംബുലന്‍സുകാരന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ 9000 രൂപ സ്വപ്‌നം കാണുന്നതിലും വലിയ തുകയായതിനാല്‍ മാന്‍സിങ് ആ വഴിതേടിയില്ല. എന്നാല്‍ മാന്‍സിങ്ങിനെപ്പോലുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാന്‍ ഇത്തരം ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ എയിംസില്‍ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടപ്പുണ്ട്.

മാൻസിങ്ങിനെപ്പോലെ വേദനാജനകമാണ് ജയാദേവിയുടെ അവസ്ഥയും. രോഗിയായ മകന് ഒരുനേരത്തെ ആഹാരം പോലും ജയാദേവിക്ക് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി നന്നായി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട്. പൊരി തിന്നാണ് വിശപ്പടക്കുന്നത്. തനിക്ക് പഠിച്ച് വലുതാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശുപത്രി വരാന്തയില്‍ ഇരിക്കുകയാണ് ജയയുടെ മകന്‍.

അവരെ കണ്ടതും മാന്‍സിങ്ങിന്റെ ഹൃദയം പിടഞ്ഞു. അയാള്‍ പറഞ്ഞു ' എന്റെ വാക്കുകള്‍ നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് മരിച്ചു വീഴാന്‍ പോവുന്നത്.

