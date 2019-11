ഹൈദരാബാദ്: സാങ്കേതികത്തകരാറ് കാരണം ഹൈദരബാദിലെ നാഗോള്‍-ഹൈടെക്ക് സിറ്റി റൂട്ടില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം മെട്രോ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് മുടങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് യാത്രക്കാര്‍ പെരുവഴിയിലായി. യാത്രക്കാരെ എമര്‍ജന്‍സി വാതിലിലൂടെ ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി. തുടര്‍ന്ന്‌ അമീര്‍പേട്ട് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് യാത്രക്കാര്‍ മെട്രോ പാളത്തിലൂടെ നടക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.

Passengers being evacuated from the metro, right before Ameerpet station, via the emergency exit. A massive technical snag halted the metro, after the overhead electrical wires got tangled up. Passengers also noticed sparks emitting. #HyderabadMetro #HMRL



Shot by @shireesh320 pic.twitter.com/d62hVtIAl6