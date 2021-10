ബെംഗളൂരു: നഗരത്തില്‍ പെയ്ത കനത്ത മഴയില്‍ വിമാനത്താവളത്തിലും വെള്ളം കയറിയതോടെ ടെര്‍മിനലില്‍ എത്താന്‍ ട്രാക്ടറുകളെ ആശ്രയിച്ച് യാത്രക്കാര്‍. കെംബഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെര്‍മിനലില്‍ വെള്ളം കയറിയതോടെയാണ് യാത്രക്കാര്‍ ട്രാക്ടറുകളില്‍ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

കാറുകള്‍ക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്താന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് യാത്രക്കാര്‍ ട്രാക്ടറുകളെ ആശ്രയിച്ചത്.

എയര്‍പോട്ടിലേക്കുള്ള മിക്ക റോഡുകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ടെര്‍മിനലിലെ പിക് അപ്പ്, ഡ്രോപ്പ് ഇന്‍ പോയിന്റുകളില്‍ വെള്ളം കയറി.

കനത്ത മഴയും മോശം കാലാവസ്ഥയും കാരണം ബംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട നിരവധി വിമാനങ്ങള്‍ വൈകിയിരുന്നു.

ഹൈദരാബാദ്, മംഗളൂരു, ചെന്നൈ, പുണെ, കൊച്ചി, മുംബൈ, പനജി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളാണ് വൈകിയത്. 11 വിമാനങ്ങളാണ് മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് ലാന്‍ഡിങ്, ഡിപാര്‍ച്ചര്‍ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത്.

#WATCH | Karnataka: Heavy rainfall in Bengaluru causes waterlogging outside Kempegowda International Airport Bengaluru. Passengers were seen being ferried on a tractor outside the airport.



Visuals from last night. pic.twitter.com/ylHL6KrZof