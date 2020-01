ഡല്‍ഹി: സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ വിമാനം പുറപ്പെടാന്‍ വൈകിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് യാത്രക്കാര്‍ വിമാന ജീവനക്കാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുളള എയര്‍ ഇന്ത്യ ബോയിങ് 747 വിമാനത്തിലാണ് യാത്രക്കാരുടെ അതിരുവിട്ട പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്.

സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ യാത്ര ആരംഭിക്കാനാവാതെ വിമാനം റണ്‍വേയില്‍നിന്ന് തിരിച്ചുവരുമ്പോഴാണ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നേരെ യാത്രക്കാരുടെ കൈയേറ്റവും ഭീഷണിയുമുണ്ടായത്. കോക്പിറ്റ് വാതിലില്‍ മുട്ടിയ ചില യാത്രക്കാര്‍ പൈലറ്റിനോട് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ അധികൃതര്‍ പിടിഐ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയോട് വ്യക്തമാക്കി.

പൈലറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ കോക്പിറ്റ് വാതില്‍ പൊളിക്കുമെന്ന്‌ ഒരു പുരുഷ യാത്രക്കാരന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും, പ്രധാന വാതില്‍ തുറക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ ഒരു വനിതാ യാത്രാക്കാരി കാബിന്‍ ക്രൂ അംഗങ്ങളെ കൈയേറ്റം ചെയ്‌തെന്നും എയര്‍ലൈന്‍ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

#WATCH Dhananjay Kumar, Air India: A video of few passengers of AI 865 is being circulated. The flight delayed on 2nd Jan due to technical reasons. AI management have asked crew for details on reported misbehaviour by some passengers. Further action would be taken after inquiry. pic.twitter.com/aufkrO2QfX