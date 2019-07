ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവിയില്‍ നിന്നുള്ള രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ച ശേഷം ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. അധികം കാലതാമസമില്ലാതെ പാര്‍ട്ടി ഉടന്‍ പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തീരുമാനിക്കണം. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളില്‍ താന്‍ പങ്കാളിയാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പാര്‍ലമെന്റ് അങ്കണത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടാണ് രാഹുല്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്‌.

എന്റെ രാജിക്കത്ത് ഞാന്‍ നേരത്തെ സമര്‍പ്പിച്ചതാണ്. പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഞാന്‍ കൂടുതല്‍ കാലം ഇരിക്കില്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്ന് ഉടന്‍ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി രാഹുല്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് രാഹുല്‍ തന്റെ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയും പരസ്യപ്രസ്താവന നടത്തുകയും ചെയ്തത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കനത പരാജയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് രാഹുല്‍ അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിയാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന നടന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗത്തിലും അദ്ദേഹം നിലപാട് ആവര്‍ത്തിച്ചെങ്കിലും മുതിര്‍ന്ന് നേതാക്കള്‍ അനുയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തി വരികയായിരുന്നു.

