ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ നിരസിച്ചവര്‍ക്ക് വളരെക്കുറച്ച് ആയുധങ്ങള്‍ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നൂള്ളൂ, അതിലൊന്നാണ് തെറ്റായവിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജെ.പി. നഡ്ഡയെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നമ്മെ നയിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നിരവധി പേരുണ്ട്. നമ്മള്‍ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ടല്ല അത്. ഈ രാജ്യത്തെ ആളുകള്‍ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലാണ് അവര്‍ നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

നഡ്ഡയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴില്‍ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. പാര്‍ട്ടി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളും പ്രത്യേയശാസ്ത്രവും അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. പ്രതിപക്ഷത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി എന്ന നിലക്ക് നമ്മള്‍ നേരിട്ടതിനേക്കാള്‍ വലിയ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടേണ്ടിവരും, മോദി പറഞ്ഞു.

നഡ്ഡ തന്റെ പഴയ സുഹൃത്താണെന്നും കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിറവേറ്റാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

