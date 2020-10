മുംബൈ: ടി.ആര്‍.പി. റേറ്റിങ്ങില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ച സംഭവത്തില്‍ ആരോപണവിധേയരായ ചാനലുകള്‍ക്ക് പരസ്യം നല്‍കില്ലെന്ന് പാര്‍ലെ ജി ബിസ്‌കറ്റ് നിര്‍മാതാക്കളായ പാര്‍ലെ കമ്പനിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നു കമ്പനികളെയും കരിമ്പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയെന്നും ഇനി പരസ്യം നല്‍കില്ലെന്നും വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ ബജാജ് ഓട്ടോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പാല്‍ലെയും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

വിഷമയമായ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ചാനലുകള്‍ക്ക് പരസ്യം നല്‍കില്ലെന്ന് പാര്‍ലെ കമ്പനിയുടെ സീനിയര്‍ കാറ്റഗറി തലവന്‍ കൃഷ്ണറാവു ബുദ്ധ ലൈവ് മിന്റ് വെബ്‌സൈറ്റിനോട് പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചില നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മറ്റു പരസ്യദാതാക്കളുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെന്നും ചാനലുകളുടെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച് മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ചാനലുകള്‍ക്ക് അത് പ്രേരണയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി, ഫാക്ട് മറാത്തി, ബോക്സ് സിനിമ എന്നീ ചാനലുകളാണ് ടി.ആര്‍.പിയില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചതായി പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് സമൂഹത്തില്‍ വിദ്വേഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരെ തങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്നും മൂന്നു കമ്പനികളെയും കരിമ്പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയെന്നും ബജാജ് ഓട്ടോസിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ രാജീവ് ബജാജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

