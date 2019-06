കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളില്‍ സമരം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരുടെ മുന്നില്‍ മൂന്നുദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹവുമായി മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം. മിഡ്‌നാപുര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.

ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സമരമാണ് കുഞ്ഞിന് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടാന്‍ കാരണമെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധമെന്ന് മിറര്‍ നൗ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കുഞ്ഞിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രോഗികള്‍ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണ് സമരത്തെ ന്യായീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ ഡോക്ടര്‍മാരോട് ആരാഞ്ഞു.

കൊല്‍ക്കത്തയിലെ എന്‍ ആര്‍ എസ് ആശുപത്രിയില്‍ ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടറെ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സമരം ആരംഭിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ച സമരം ആറാംദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു.

