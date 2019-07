ഭഗല്‍പ്പൂര്‍: മാതാപിതാക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് കാരണം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ അനുവാദം തേടി രാഷ്ട്രപതിക്ക്‌ കൗമാരക്കാരന്റെ കത്ത്. രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് കത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെത്തിയത്. നിരന്തരമായ വഴക്ക് കാരണം പഠിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും കത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാന്‍സര്‍ ബാധിതനായ പിതാവിനെ അമ്മയുടെ പ്രേരണയില്‍ സാമൂഹിക വിരുദ്ധര്‍ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ജീവിക്കണമെന്നില്ലെന്നും മരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് പയ്യന്‍ കത്തിലെഴുതിയിരുന്നത്. കത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭവന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് കൈമാറി. അവര്‍ ഭഗല്‍പ്പൂര്‍ ജില്ലാ അധികാരികളോട് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

15 വയസ്സുള്ള മകനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അച്ഛനും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ പരാതിപ്പെട്ട് ജീവനൊടുക്കാന്‍ അനുവാദം തേടിയത്. വിവാഹേതര ബന്ധം ആരോപിച്ച് അച്ഛനും അമ്മയും വെവ്വേറെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശനും ബന്ധുക്കളും പറയുന്നു.

