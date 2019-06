ജയ്പുര്‍: ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പൂട്ടുകള്‍ വിറ്റുപോകുന്ന നാടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ പരസ്രംപുര ഗ്രാമം. സ്വര്‍ണവും പണവും മറ്റു അമൂല്യ വസ്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇവിടുത്തുകാര്‍ പൂട്ടുകള്‍ വാങ്ങിച്ച്കൂട്ടുന്നതെന്ന് കരുതിയാല്‍ തെറ്റി. തൊണ്ട നനയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് ഇവര്‍ ടാങ്കുകളിലാക്കി പൂട്ടിട്ട് വെക്കുന്നത്. കടുത്ത കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ് പരസ്രംപുര ഗ്രാമം.

10 ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ ഒരു ടാങ്ക് വെള്ളമാണ് ഇവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുക. ഇവിടുത്തെ മോഷ്ടാക്കള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവും പ്രിയം സ്വര്‍ണവും വെള്ളിയുമല്ല. വെള്ളമാണ് പ്രധാന മോഷണവസ്തു. ഇതോടെ 10 ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന വെള്ളം ടാങ്കുകളിലാക്കി പൂട്ടിട്ട് വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഈ ഗ്രാമവാസികള്‍ക്ക്. ചില വീടുകളില്‍ ഒരാള്‍ അതിന് കാവല്‍ നില്‍ക്കും.

സ്വര്‍ണത്തിനും വെള്ളിക്കുമുള്ള മൂല്യത്തിന് സമമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില്‍ വെള്ളത്തിനുമെന്ന് ഗ്രാമവാസിയായ ലാലി ദേവി പറയുന്നു. വെള്ളം നിറച്ച പാത്രങ്ങള്‍ പൂട്ടിട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് കൊണ്ടു പോകും. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും- ഗ്രാമവാസികള്‍ ചോദിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ സിങ്ക് എന്ന കമ്പനി ദത്തെടുത്തതാണ് പരസ്രംപുര ഗ്രാമം. ഈ ഗ്രാമത്തിന് സമീപമായിട്ട് അവരുടെ ഖനന മേഖലയുണ്ട്. അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുതല്‍ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അവര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ രാജേന്ദ്ര ഭട്ട് പറഞ്ഞു.

