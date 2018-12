മുംബൈ: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇനി പപ്പുവല്ല പരമ പൂജ്യനനെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മ്മാണ്‍ സേന നേതാവ് രാജ്താക്കറെ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ പ്രശംസിച്ച രാജ്താക്കറെ ബിജെപിയെ വിമര്‍ശിക്കാനും മറന്നില്ല. എല്ലാ മേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ടവര്‍ ഒന്നും ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാന്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ രാമക്ഷേത്രം വെച്ച് കളിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനെതിരേ ശക്തമായ ആരോപണവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.

ഗുജറാത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. കര്‍ണാടകയിലും അങ്ങനെതന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എന്നാല്‍ പപ്പു ഇപ്പോള്‍ പരമപൂജ്യനായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം ദേശീയ തലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങള്‍ കാണാന്‍ പോവുകയാണ്. രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.

ഇത് തന്നെയേ സംഭവിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷം മോദിജിയും അമിത്ഷായും പെരുമാറിയ രീതി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവര്‍ എല്ലാ മേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇനി അവര്‍ക്കൊന്നും ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാനില്ല. അതിനാലാണ് രാമ ക്ഷേത്ര കാര്‍ഡ് കളിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അവര്‍ ആ കളി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, രാജ് താക്കറെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

