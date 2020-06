ഹരിദ്വാര്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ട്രെയിന്‍ യാത്രക്കിടയില്‍ 48 കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായുള്ള സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സഹയാത്രികരായ 20ല്‍ അധികം പേരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കി. ഞായറാഴ്ച ഡെറാഡൂണ്‍ ജനശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസില്‍ യാത്രചെയ്ത ഋഷികേശ് സ്വദേശിക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവാണെന്ന മെസേജ് ലഭിച്ചതോടെ ഇയാള്‍ വിവരം കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററില്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചു. ഇയാളുടെ ഫോണ്‍ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ച സഹയാത്രികര്‍ ഇതോടെ പരിഭ്രാന്തിയിലായി.

നോയിഡയില്‍ ഒരു ബാറ്ററി ഫാക്ടറിയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന ഇയാള്‍ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഗാസിയാബാദില്‍ നിന്നും ട്രെയിനില്‍ കയറിയതെന്നും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിള്‍ നല്‍കിയെന്ന കാര്യം മറച്ചുവെച്ചുവെന്നും ഹരിദ്വാര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍ അഞ്ജു സിങ് പറഞ്ഞു.

ഋഷികേശിലെ ശ്യാംപുര്‍ സ്വദേശിയാണ് ഇയാള്‍. ഹരിദ്വാറില്‍ ട്രെയിന്‍ ഇറങ്ങിയ ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ ഐസൊലേഷനിലാക്കി. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത 20ല്‍ അധികം പേരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാള്‍ എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനില്‍ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ഗാസിയാബാദ് അധികൃതരോട് റെയില്‍വേ ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോയിഡയിലെ ഫാക്ടറിയില്‍നിന്നാണ് ഇയാളുടെ സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തതെന്നും ഇയാളെ ക്വാറന്റീനില്‍ ആക്കിയിരുന്നതായുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ നിയന്ത്രണം മറികടന്ന് ഇയാള്‍ എങ്ങനെ യാത്രചെയ്തുവെന്നും ട്രെയിനില്‍ പ്രവേശിച്ചുവെന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Panic grips Dehradun-bound train after passenger gets message he is COVID-19 positive during journey