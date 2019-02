ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയ സി.ബി.ഐ ഡയറക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ ചേരും. 82 പേരുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്നും 33 പേരുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവാദങ്ങളേത്തുടര്‍ന്ന് സി.ബി.ഐയില്‍ നിന്നും മാറ്റിയ രാകേഷ് അസ്താനയുടെ പേര് പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിലും കേസ് നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ പരിഗണിക്കാനിടയില്ല.

മധ്യപ്രദേശ് ഡി.ജി.പി ആര്‍.കെ ശുക്ലക്കാണ് കൂടുതല്‍ സാധ്യത എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സി ആര്‍.പി.എഫ് ഡി.ജി , ആര്‍.ആര്‍ ഭട്ട്‌നഗര്‍, സി.ബി.ഐ സ്‌പെഷ്യല്‍ ഡയറക്ടര്‍ അരവിന്ദ് കുമാര്‍ , ഫോറന്‍സിക് സയന്‍സ് ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ട് ഡി.ജി ജാവേദ് അഹമ്മദ്, പോലീസ് റിസര്‍ച്ച് ബ്യൂറോ ഡി.ജി എ. പി മഹേശ്വരി എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് സി.ബി.ഐ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത്.

വൈകിട്ട് ആറുണിക്ക് നടക്കുന്ന യോഗത്തില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജ്ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് വിഷയത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

അതിനിടെ സി.ബി.ഐ മേധാവി സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കിയ അലോക് വര്‍മ്മയുടെ രാജി സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് വിധേയനാവേണ്ടി വരുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നു. വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിരമിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. വര്‍മ്മയുടെ വിരമിക്കല്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ തടഞ്ഞുവെച്ചേക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

Content highlights: Panel led by Narendra Modi likely to pick new CBI Chief today