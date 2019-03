ശ്രീനഗര്‍: നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ പാകിസ്താന്റെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘനം. ഒരു ജവാന് വീരമൃത്യു. യശ്പാല്‍(24) ജവാനാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗരിയില്‍ സുന്ദര്‍ബനി സെക്ടറിലെ കേരി മേഖലയിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ പാക് സൈന്യം വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചത്. ഈ ജനുവരി മുതലുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം പാകിസ്താന്‍ 110 തവണയാണ് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചത്.

J&K: Army rifleman 24 year old Yash Paul lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Sunderbani sector earlier today pic.twitter.com/7kY8FBrhCU