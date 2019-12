ന്യൂഡല്‍ഹി: കരസേന മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ജനറല്‍ മനോജ് മുകുന്ദ് നര്‍വാനെ. ഭീകരത ദേശീയ നയമാക്കിയ രാജ്യമാണ് പാകിസ്താന്‍. പാക് താത്പര്യങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യം കാണാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും എഎന്‍ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ കരസേനാ മേധാവി വ്യക്തമാക്കി.

'അതിര്‍ത്തിക്കപ്പുറമുള്ള ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. പാക് നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടി നല്‍കാന്‍ സൈന്യം സജ്ജമാണ്. ലോകം ഒന്നാകെ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നമാണ് ഭീകരവാദം. ഭീകരര്‍ക്കെതിരേ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും' കരസേന മേധാവി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കശ്മീരില്‍ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കിയത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയതായും ഇതിലൂടെ ഭീകരവാദം അമര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചെന്നും ജനറല്‍ മനോജ് മുകുന്ദ് നര്‍വാനെ പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് ജനറല്‍ മനോജ് മുകുന്ദ് നര്‍വാനെ ഇന്ത്യയുടെ 28-ാമത് കരസേന മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത്. പദവിയൊഴിഞ്ഞ മുന്‍ കരസേന മേധാവി ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത് ബുധനാഴ്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയായി ചുമതലയേല്‍ക്കും.

