ജനീവ: കശ്മീര്‍ വിഷയം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാകിസ്താന്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മനുഷ്യവകാശ കൗണ്‍സിലില്‍ 115 പേജുള്ള പരാതി ഇന്ന് സമര്‍പ്പിച്ചേക്കും. കൗണ്‍സിലിന്റെ 42-ാം സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പാകിസ്താന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മഹ്മൂദ് ഖുറേഷി ജനീവയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള പരാതിക്ക് പിന്തുണ തേടി പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കൗണ്‍സിലില്‍ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കശ്മീര്‍ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പാകിസ്താന്റെ നടപടി. എന്നാല്‍ പാകിസ്താന്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രമേയത്തെ തടയാനുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഇന്ത്യയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന്റെ സാഹചര്യം കൗണ്‍സിലിനെ ഇന്ത്യ ധരിപ്പിക്കും.

പാകിസ്താനിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മിഷണര്‍ അജയ് ബിസാരിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ജനീവയിലുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ മേധാവി മിച്ചല്‍ ബാച്ലെയെക്കണ്ട് സംഘം ഇതിനകം കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികളും ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടും ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്താനില്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ കൗണ്‍സിലില്‍ ഉന്നയിച്ചേക്കും. ഇക്കാര്യം മനുഷ്യാവകാശ കൗണ്‍സിലില്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഹര്‍സിമ്രത് കൗര്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തിങ്കാളാഴ്ചയാണ് യുഎന്‍ മനുഷ്യാവകാശ കൗണ്‍സിലിന്റെ 42-ാം സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഈ മാസം 13 വരെയാണ് സമ്മേളനം. നേരത്തെ യുഎന്‍ രക്ഷാ കൗണ്‍സിലില്‍ കശ്മീര്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാര്യമായ പിന്തുണ അംഗ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പാകിസ്താന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്‌നം മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം അംഗരാജ്യങ്ങളുടേയും നിലപാട്.

