ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ വാര്‍ത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് അട്ടിമറിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിരവധി പുതിയ ടവറുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചും നിലവിലുള്ള ടവറുകളുടെ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിച്ചും കശ്മീരില്‍ മൊബൈല്‍ സേവനം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് പാകിസ്താനിലെ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

പാകിസ്താനില്‍നിന്ന് നുഴഞ്ഞുകയറുന്ന ഭീകരവാദികള്‍ക്കും ഈ സൗകര്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമെന്നതാണ് അപകടകരമായ കാര്യം. ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ഒരുവര്‍ഷമായി നടക്കുന്നുവെന്നാണ് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ താഴ്‌വരയിലെ വാര്‍ത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് ദീര്‍ഘകാലം നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതുസംബന്ധിച്ച പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് തടസപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാത്ത പാക് ടെലികോം സേവനങ്ങള്‍ കശ്മീരില്‍ ലഭ്യമാക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നതടക്കം തടയാനാണ് കശ്മീരിലെ വാര്‍ത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. നിലവില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കിലും ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ ഇപ്പോഴും പല പ്രദേശങ്ങളിലും വാര്‍ത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍ താത്കാലികമായി വിച്ഛേദിക്കാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മറികടക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് പാകിസ്താന്‍ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കും രാജ്യാന്തര അതിര്‍ത്തിക്കും സമീപമുള്ള 38 സ്ഥലങ്ങൾ മൊബൈല്‍ ടവറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പാകിസ്താന്റെ സ്‌പെഷ്യല്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (എസ്.സി.ഒ) കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം. 18 സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിലവിലുള്ള ടവറുകളുടെ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും നീക്കം നടക്കുന്നു. ബരാമുള്ള, സോപോര്‍, കുപ്‌വാര, ശ്രീനഗര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കശ്മീരില്‍ പാക് ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ടി.വി ടവറുകളില്‍ ശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും പാകിസ്താന്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

