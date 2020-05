ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഗോള വിപണിയില്‍ ഇന്ധനവിലയിടിവുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്താനില്‍ പെട്രോളിന്റെ വില ലിറ്ററിന് 15 രൂപ കുറച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. പെട്രോളിയം ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കാനുള്ള പാകിസ്താന്‍ ഓയില്‍-ഗ്യാസ് വിലനിര്‍ണയ അതോറിറ്റി ശുപാര്‍ശ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചു. മേയ് ഒന്നു മുതല്‍ പെട്രോളിയം ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വിലയില്‍ കുറവു വരുമെന്ന് പാക് മാധ്യമമായ ഡൗണ്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പുതിയ നിരക്കനുസരിച്ച് പെട്രോള്‍ വില ലിറ്ററിന് 15 രൂപ കുറച്ച് 81.58 രൂപയായി. നികുതി നിരക്ക് ലിറ്ററിന് 5.68 രൂപ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസല്‍ വില 27. 14 രൂപ കുറച്ച് 80.10 രൂപയാക്കി. നികുതി 6.79 രൂപയും വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

21.4 രൂപ കുറച്ച് പെട്രോള്‍ വില 75.90 ആയി നിശ്ചയിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഓയില്‍- ഗ്യാസ് വിലനിര്‍ണയ അതോറിറ്റി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ വില നിശ്ചയിച്ചത്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ലോകത്ത് നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ അടച്ചിടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പെട്രോളിയം ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വന്‍തോതില്‍ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെ തുര്‍ന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ പെട്രോളിയത്തിന് വലി വിലയിടിവുണ്ടായത്.

