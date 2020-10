ശ്രീനഗര്‍: പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ക്വാഡ്‌കോപ്റ്റര്‍ (ഡ്രോണിന് സമാനമായ പൈലറ്റില്ലാ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍) ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുപ്‌വാര ജില്ലയില്‍ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8.30 ഓടെയാണ് ക്വാഡ്‌കോപ്റ്റര്‍ വീഴ്ത്തിയതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ചിത്രങ്ങല്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഡിജെഐ നിര്‍മിച്ച മാവിക് 2 പ്രോ മോഡല്‍ ക്വാഡ്‌കോപ്റ്ററാണ് താഴ്ന്നു പറക്കുന്നതിനിടെ വെടിവച്ചിട്ടത്. പാക് ഭീകരരും ബോര്‍ഡര്‍ ആക്ഷന്‍ ടീമും നുഴഞ്ഞുകയറാനുള്ള സാധ്യത മുന്നില്‍ക്കണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതിനിടെയാണിത്.

മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പരമാവധി നുഴഞ്ഞുകയറ്റയം നടത്താനാണ് പാകിസ്താന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ശ്രമം. നിരന്തര ശ്രമങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കരസേനാ മേധാവി മനോജ് മുകുന്ദ് നരവാനെ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

