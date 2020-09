ന്യൂയോര്‍ക്ക്: രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ തീവ്രവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ടി.എസ്. തിരുമൂര്‍ത്തി. ഭീകരതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് മതപരമായ നിറം നല്‍കി രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ ശ്രമം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സുരക്ഷാ സമിതി തടഞ്ഞുവെന്ന് തിരുമൂര്‍ത്തി പറഞ്ഞു.

അങ്കാറ അപ്പാജി, ഗോബിന്ദ പട്‌നായിക് എന്നീ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ തീവ്രവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് പാകിസ്താന്‍ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ യുഎസ്, യുകെ, ഫ്രാന്‍സ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ സമിതി ഈ നീക്കത്തെ തടഞ്ഞു.

ഭീകരതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് മതപരമായ നിറം നല്‍കി രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമം യുഎന്‍ രക്ഷാസമിതി തടഞ്ഞുവെന്ന് ടി.എസ്. തിരുമൂര്‍ത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പാകിസ്താന്റെ കാപട്യം തടഞ്ഞ എല്ലാ സുരക്ഷാ സമിതി അംഗങ്ങള്‍ക്കും നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

നേരത്തെ ഈ വര്‍ഷം തുടക്കത്തിലും രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ തീവ്രവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ ശ്രമം തടഞ്ഞിരുന്നു. അജോയ് മിസ്ട്രി, വേണു മാധവ് ഡോംഗാര എന്നിവരെ തീവ്രവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

