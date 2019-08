ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക സ്വയംഭരണ പദവി നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനപതിയെ പാകിസ്താന്‍ തിരികെ വിളിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പാകിസ്താന്‍ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

പാക് സ്ഥാനപതിയുടെ അഭാവത്തില്‍ ആക്ടിങ് ഹൈക്കമ്മീഷണറെയാണ് തിരികെ വിളിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യയിലെ നിയുക്ത പാക് സ്ഥാനപതി ഇപ്പോള്‍ പാകിസ്താനിലാണുള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് 16ന് ആണ് ചുമതലയേല്‍ക്കുക.

