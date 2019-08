ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഇന്ത്യാ-പാക് നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപം പാകിസ്താന്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ സര്‍വീസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്.എസ്.ജി) കമാന്‍ഡോകളെ വിന്യസിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപം നൂറിലധികം കമാന്‍ഡോകളെ വിന്യസിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പാക് സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കം ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

പാകിസ്താനിലെ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭീകര സംഘടനകളുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ കമാന്‍ഡോകളെന്നാണ് സൈന്യം പറയുന്നത്. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ബിഎസ്എഫ് പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘനങ്ങളില്‍ ഈ കമാന്‍ഡോകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൈന്യം പറയുന്നത്. എസ്.എസ്.ജി കമാന്‍ഡോകളെ ഗുജറാത്തിലെ ഇന്ത്യാ- പാകിസ്താന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപമുള്ള സര്‍ ക്രീക്ക് ഏരിയയിലും സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ലീപാ താഴ്‌വരയില്‍ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് അഫ്ഗാന്‍ വംശജരായ 12 ഭീകരരെ സജ്ജരാക്കി നിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഭീകരരെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കമാന്‍ഡോ ഓപ്പറേഷനാണ് പാക് സൈന്യം പദ്ധതിയിടുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. മാത്രമല്ല ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളിലൊരാളായ റൗഫ് അസര്‍ ഭീകരരുമായി ഓഗസ്റ്റ് 19 നും 20നും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ഇന്റലിജന്‍സിന് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ വന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താനാണ് ഇവര്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

