ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗരി ജില്ലയില്‍ നിയന്ത്രണരേഖയോട് ചേര്‍ന്ന് പാക് സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ഒരു സൈനികന് വീരമൃത്യു. ഗുജറാത്ത് വഡോദര സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ആത്തിഫ് ഷാഫി ആലംഖാനാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് രജൗരിയിലെ സൈനിക പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നേരെ പാക് സൈന്യം വെടിവെപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ഇതിന് ശക്തമായ രീതിയില്‍ തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ പാകിസ്താന്റെ സൈനിക പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും പാക് സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സൂചനയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.

വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ച് പാക് സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ആത്തിഫ് ഷാഫി ആലംഖാന് പരിക്കേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ ഉടന്‍തന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ സൈനിക ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

മുഹമ്മദ് ആത്തിഫ് ഷാഫി ആലംഖാന്‍ ധീരനായ സൈനികനായിരുന്നുവെന്നും രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഓര്‍ക്കുമെന്നും ജമ്മുവിലെ ആര്‍മി പി.ആര്‍.ഒ. ലഫ്. കേണല്‍ ദേവേന്ദര്‍ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: pak firing in loc rajouri, jammu and kashmir. one soldier killed