ജമ്മു കാശ്മീര്‍: അതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്ന പാകിസ്താന്‍ ചാര ഡ്രോണ്‍ ഇന്ത്യ വെടിവെച്ചിട്ടു. ബിഎസ്എഫ് പുലര്‍ച്ചെ 5.10 നാണ് ഡ്രോണ്‍വെടിവെച്ചിട്ടത്. ജമ്മുകാശ്മീരിലെ കത്വവ ജില്ലയിലെ രാജ്യാന്തര നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം.

ഹിരാനഗര്‍ സെക്ടറിലെ രഥുവയിലൂടെ ഡ്രോണ്‍ പറക്കുന്നതായി പ്രദേശത്ത് പെട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന ബിഎസ്എഫ് സംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു. ഉടന്‍ വെടിവെച്ചിടുകയായിരുന്നു. ഡ്രോണ്‍ സമീപത്ത് ഒരു വയലിലേക്ക് പതിച്ചു.

Jammu & Kashmir: At about 5:10 am, a Pakistani spy drone was shot down by Border Security Force (BSF) personnel in Pansar, Kathua. pic.twitter.com/cnLiFwUEy3