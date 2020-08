ന്യൂഡല്‍ഹി: പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ പദവിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിയാന്‍ അനുമതി തേടി വി.രതീശന്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി. എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ എന്ന നിലയില്‍ എടുത്ത നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ കോടതികളിലുള്ള നടപടികള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്നും അപേക്ഷയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റും, ട്രസ്റ്റിന്റെ അഭിഭാഷകനും തനിക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതവും ബാലിശവും ആയ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുയാണെന്ന് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ അപേക്ഷയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജകുടുംബത്തിനെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വാര്‍ത്ത ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കി എന്നാണ് തനിക്ക് എതിരായ ആരോപണം. എന്നാല്‍ ശ്രീ പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിനെയോ, തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജകുടുംബത്തിനെയോ അപകീര്‍ത്തിപെടുത്താന്‍ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നും രതീശന്‍ അപേക്ഷയില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചത് അനുസരിച്ചാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്യാധീനപ്പെട്ട ആസ്തികള്‍ തിരിച്ച് പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഉത്സവമഠം കെട്ടിടവും തോപ്പും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം മുന്‍സിഫ് കോടതിയില്‍ ശ്രീ പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ വ്യക്തിപരം ആയി തനിക്ക് എതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു എന്ന് രതീശന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയില്‍ തനിക്ക് എതിരെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കില്‍ കോടതിയെ ആയിരുന്നു ആദ്യം സമീപിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നും അഭിഭാഷകന്‍ വെങ്കിട്ട സുബ്രമണ്യം മുഖേനെ ഫയല്‍ ചെയ്ത അപേക്ഷയില്‍ രതീശന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

2017 മെയ് 9 നാണ് വി രതീശനെ പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ ആയി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. 2017 ജൂണ്‍ 19 ന് ആണ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ ആയി ചുമതല ഏറ്റത്. തൊട്ട് അടുത്ത മാസം മുതല്‍ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുടെ മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി ആയും പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരികയാണ്. ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വത്തിന്റെ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസറായും ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആയ രതീശന്‍ മൂന്നുവര്‍ഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിന് പുതിയ ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി തേടി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവില്‍ വരുമ്പോള്‍ പുതിയ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കാന്‍ ആണ് സാധ്യത. ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിയുടെയും രതീശന്റെയും അപേക്ഷകള്‍ സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

Content Highlights:Padmanabhaswamy Temple; V. Ratheesan seeks permission to step down from executive officer post