ന്യൂഡൽഹി: മെഗാ വാക്സിനേഷന് പിന്നാലെ വാക്സിൻ നിരക്ക്‌ കുറഞ്ഞതിനെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ചിദംബരം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

Now you know what I meant when I said “let PM celebrate his birthday every day”! pic.twitter.com/5Yw0vG8dnQ