ന്യൂഡല്‍ഹി: തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ഡല്‍ഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. വയറുവേദനയെ തുടര്‍ന്നാണിത്. ഉച്ചയ്ക്ക് എയിംസില്‍ എത്തിച്ച അദ്ദേഹം വൈകിയും അവിടെ തുടരുകയാണ്. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ജയിലേക്കുതന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഐ.എന്‍.എക്‌സ് മീഡിയ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ചിദംബരം സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചുമുതല്‍ തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുകയാണ്. പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി ഒക്ടോബര്‍ 17വരെ നീട്ടിയിരുന്നു.

തിഹാറില്‍ കഴിയുന്നവരെ ദീന്‍ ദയാല്‍ ഉപാധ്യായ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് സാധാരണ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ചിദംബരത്തിന് വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമായി വന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്ത എയിംസിലേക്കോ, ആര്‍.എം.എല്‍ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ, സഫ്ദര്‍ജങ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. വീട്ടില്‍നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചു നല്‍കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതിനിടെ, തന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു വരികയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ ചിദംബരം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. നാലുകിലോ ഭാരം കുറഞ്ഞുവെന്നും ജയിലിലെ ഭക്ഷണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

