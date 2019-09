ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐഎന്‍എക്‌സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസില്‍ റിമാന്‍ഡ് തടവുകാരനായി തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച പി.ചിദംബരം ആദ്യ ദിനം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രത്യേക സി.ബി.ഐ. കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ ചിദംബരത്തെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ അദ്ദേഹത്തെ തിഹാര്‍ ജയിലിലെ ഏഴാംനമ്പര്‍ സെല്ലിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. രാത്രിയിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനായി കാണപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ജയില്‍ വൃത്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ മറ്റു തടവുകാര്‍ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ചായക്കൊപ്പം ബ്രഡ്, അവില്‍ ഉപ്പുമാവുമാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചത്. മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ ഇസെഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷയുള്ള ചിദംബരത്തിന് ജയിലില്‍ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

സെല്ലിന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതിയുണ്ട്. യൂറോപ്യന്‍ ടോയ്‌ലറ്റ് വേണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജയില്‍ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കും. കണ്ണടയും മരുന്നും കൈവശം വെക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം ജയിലില്‍ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു.

മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ തടവുകാര്‍ക്കുള്ള ലൈബ്രറിയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനാകും. നിശ്ചിത സമയം ടെലിവിഷന്‍ കാണാന്‍ പറ്റും. പത്രവും ലഭിക്കും. പ്രായം പരിഗണിച്ച് തലയണയും പുതപ്പും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 21-നാണ് നാടകീയ നീക്കത്തിലൂടെ ചിദംബരത്തെ (73) ഡല്‍ഹിയിലെ വീട്ടില്‍നിന്ന് സി.ബി.ഐ. അറസ്റ്റുചെയ്തത്. അഞ്ചു തവണയായി കോടതി നീട്ടി നല്‍കിയ 15 ദിവസത്തെ സി.ബി.ഐ. കസ്റ്റഡി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അവസാനിച്ചത്. തിഹാര്‍ ജയിലിലേക്കു പോകേണ്ടിവരുമെന്നതിനാല്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയെ ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകര്‍ ശക്തമായെതിര്‍ത്തു. ഇതേ സംഭവത്തിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി.) കസ്റ്റഡിയില്‍ പോകാന്‍ തയ്യാറാണെന്നുവരെ ചിദംബരം പറഞ്ഞുനോക്കിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

