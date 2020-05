ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ജിഡിപിയുടെ 0.91 ശതമാനം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ഇത് തികച്ചും അപര്യാപ്തമെന്നെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ ധനമന്ത്രിയുമായ പി.ചിദംബരം. വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ കടുത്ത നിരാശയാണ് വരുത്തിയത്. സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് സര്‍ക്കാര്‍ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം വരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും കര്‍ഷകരുമടങ്ങുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ സഹായിക്കാതെ, ദുരിതത്തിന്റെ നടുക്കടലില്‍ എറിയുന്നതില്‍ ദുഃഖിക്കുന്നു.'

1,86,650 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് മൊത്തം പാക്കേജ്. അതായത് ജിഡിപിയുടെ 0.91 ശതമാനമാണത്. ബാക്കിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ബജറ്റ് ചെലവ്, നിയന്ത്രണ നടപടികള്‍, നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് ധനപരമായ ഉത്തേജനത്തിന് തികച്ചും അപര്യാപ്തമാണ്. ജിഡിപിയുടെ 10 ശതമാനത്തിന് തുല്യമായ യഥാര്‍ത്ഥ അധികച്ചെലവിന്റെ 10 ലക്ഷം കോടിയില്‍ കുറയാത്ത പരിഷ്‌കരിച്ച പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണം' ചിദംബരം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൊറോണയുടെ മറവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റിനെ മറികടക്കുകയാണെന്നും ചിദംബരം ആരോപിച്ചു. ചര്‍ച്ചകളില്‍നിന്നും ചോദ്യങ്ങളില്‍നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്നതിനായിട്ടാണ് പരിഷ്‌കാര നടപടികള്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: P Chidambaram Shreds Economic Package, Says Many Left High And Dry