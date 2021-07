ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റായ ഡാനിഷ് സിദ്ധീഖിയുടെ മരണത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാത്തതിനെതിരേ കേന്ദ്രത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പി.ചിദംബരം. അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഡാനിഷ് സിദ്ധീഖിയുടെ കാര്യത്തിലും രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കേന്ദ്രത്തിന് അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നായിരുന്നു ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

രാജ്യത്ത് സുരക്ഷിതത്വവും വികസനവും ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമുണ്ടെന്ന തെറ്റായ വാദത്തിന് എതിരായതിനാലാണ് കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാത്തതെന്നും ചിദംബരം ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

