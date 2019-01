ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഷാ ഫൈസലിന്റെ രാജിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പി.ചിദംബരം രംഗത്ത്. കശ്മീരികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലീങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ഷാ ഫൈസല്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗത്തില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചത്.

Though sad, I salute Mr @shahfaesal IAS (now resigned). Every word of his statement is true and is an indictment of the BJP government. The world will take note of his cry of anguish and defiance. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 10 January 2019

ഷാ ഫൈസല്‍ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ സത്യമാണെന്ന് ചിദംബരം പറയുന്നു. ജനങ്ങള്‍ ഷാ ഫൈസലിന്റെ മനോവേദനയും രോഷവും കുറിച്ചിടുമെന്നും ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഷാ ഫൈസലിന്റെ രാജി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള കുറ്റാരോപണം കൂടിയാണെന്നും മുന്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രികൂടിയായ ചിദംബരം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മാത്രമല്ല മുന്‍ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ജൂലിയോ റിബൈറോയും ഇതേകാര്യങ്ങള്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നതായും ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരില്‍ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള്‍ വരുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ ശിരസ് അപമാനത്താല്‍ കുനിഞ്ഞുപോകുന്നുവെന്നും ചിദംബരം ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

Not long ago Mr Rebeiro, the legendary police officer, said the same thing, but there was not a word of reassurance from the Rulers. Such statements from our fellow citizens must make us hang our heads in regret and shame. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 10 January 2019

2010 ല്‍ ഒന്നാം റാങ്കോടെയാണ് ഷാ ഫൈസല്‍ ഐഎഎസ് പരീക്ഷ വിജയിച്ചത്. കശ്മീരില്‍ നിന്ന് ഐഎഎസില്‍ ഉന്നത വിജയം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ആളായിരുന്നു ഷാ ഫൈസല്‍. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇദ്ദഹം രാജിക്കത്ത് കേന്ദ്രത്തിന് നല്‍കിയത്. അതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇദ്ദേഹം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: P Chidambaram's "Salute" To IAS Topper Who Resigned Over Kashmir Killings