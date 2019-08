ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ.എന്‍.എക്‌സ്. മീഡിയ കേസില്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതോടെ അറസ്റ്റിന്റെ നിഴലിലായ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി.ചിദംബരം ഒളിവില്‍ പോയെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍. സ്ഥിരം സ്ഥലങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹി വിട്ട് പുറത്തുപോകാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചിദംബരത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ വല വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ചൊവ്വാഴ്ച ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നയുടന്‍ ചിദംബരം തന്റെ ഡ്രൈവറേയും ക്ലര്‍ക്കിനേയും വഴിയില്‍ ഇറക്കിവിട്ട് സ്വയം കാറോടിച്ച് പോയെന്നാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടന്‍ തന്നെ അദ്ദേഹം മൊബൈല്‍ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

അര്‍ധരാത്രി ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ സി.ബി.ഐ. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വീടിന് മുന്നില്‍ നോട്ടീസ് പതിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അഭിഭാഷകന്‍ മുഖേനയാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്‍കിയത്. സി.ബി.ഐക്ക് പിന്നാലെ എന്‍ഫോഴ്‌സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. ചിദംബരം എത്തിച്ചേരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പത്തിലേറെ സ്ഥലങ്ങളില്‍ അവര്‍ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അദ്ദേഹം പിടികൊടുത്തില്ല.

ഇതോടെയാണ് ചിദംബരം രാജ്യം വിട്ട് പോകാതിരിക്കാന്‍ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ നടപടിയെടുത്തത്. അതേസമയം ചിദംബരം ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ കപില്‍ സിബല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിരോധത്തിലായ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ അത് നീണ്ടു പോകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനവുമായി ചിദംബരം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നവരെ ഏതുവിധേനയും വീഴ്ത്തുന്ന നടപടിയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വിമര്‍ശിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നതും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. കേന്ദ്രം നാണംകെട്ടരീതിയില്‍ ചിദംബരത്തെ വേട്ടയാടുകയാണ് എന്നാണ് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞത്. മോദിസര്‍ക്കാര്‍ സി.ബി.ഐയേയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനേയും നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളേയും ഉപയോഗിച്ച് മുന്‍ ധനകാര്യമന്ത്രിയായ ചിദംബരത്തെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുകയാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന നാണം കെട്ട രീതിയെ അപലപിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

