ന്യൂഡല്‍ഹി: പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന് 150 സീറ്റുകള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് മുന്‍ ധനമന്ത്രി പി.ചിദംബരം. പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളുമായുള്ള സഖ്യത്തിലൂടെ ബാക്കി സീറ്റുകള്‍ നേടാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സഖ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ പ്രധാന ചര്‍ച്ചയായ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകസമിതി യോഗത്തിലാണ് 2019ല്‍ പാര്‍ട്ടി വിജയം നേടുമെന്ന് ചിദംബരം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ശക്തമാണ്. നിലവിലുള്ളതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി സീറ്റുകള്‍ ഇവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് നേടാനാവുമെന്നാണ് ചിദംബരം പറഞ്ഞത്.

പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് തന്ത്രപരമായ സഖ്യമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി തനിച്ച് മത്സരിക്കാനാണ് നീക്കം. ബൂത്തുതലം മുതല്‍ സംഘടനയെ ശക്തമാക്കാനും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗത്തില്‍ ധാരണയായി.

