ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സിന്‍ കോവിഷീല്‍ഡിന് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ ഓര്‍ഡര്‍ ലഭിച്ചതായി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ഐഐ) വൃത്തങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോസിന് 200 രൂപയ്ക്കാവും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുക. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ മുതല്‍ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വാക്‌സിന്‍ അയച്ചു തുടങ്ങുമെന്നും എസ്‌ഐഎ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

'ഓരോ ആഴ്ചയും പത്തുലക്ഷത്തോളം ഡോസ് കോവിഷീല്‍ഡ് വിതരണം ചെയ്യും. 1.1 കോടി ഡോസുകള്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്തേക്കും', ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ജനുവരി 16 ന് ആദ്യഘട്ട വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെപ്പ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ഓക്സ്ഫോര്‍ഡ്-അസ്ട്രസെനെക്ക വാക്സിന്‍, 'കോവിഷീല്‍ഡ്', ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ 'കോവാക്സിന്‍' എന്നിവ അടിയന്തരമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി ഈ മാസം ആദ്യം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിരുന്നു.

