മുംബൈ: ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സിന്റെ ബോയിങ് 777 വിമാനത്തില്‍ ഞായറാഴ്ച രാത്രി അനുവാദമില്ലാതെ കയറിക്കൂടിയത് ലക്ഷങ്ങള്‍ വിലയുള്ള കക്ഷിയാണ്. ഹൃദയാകൃതിയുള്ള മുഖവും വെള്ളയും തവിട്ടും നിറമിടകലര്‍ന്ന വെള്ളിമൂങ്ങയാണ് വിമാനത്തിന്റെ കോക്പിറ്റിൽ കയറിക്കൂടിയത്.

ജീവനക്കാർ കോക്പിറ്റിലിരിക്കുന്ന മൂങ്ങയെ കണ്ട് അമ്പരന്നു. ഫ്‌ളൈറ്റ് കമാന്‍ഡറിന്റെ സീറ്റിനരികെയുള്ള ജനാലയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അവന്റെ ഇരിപ്പ്. വിമാനജീവനക്കാര്‍ മൂങ്ങയെ പിടികൂടി വിമാനത്താവളത്തിലെ അഗ്നിരക്ഷാവിഭാഗത്തിന് കൈമാറി.

പിടികൂടുമ്പോള്‍ യാതൊരുതരത്തിലുള്ള വെപ്രാളമോ ബഹളമോ പക്ഷി ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന് ജീവനക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. മൂങ്ങയ്‌ക്കൊപ്പം സെല്‍ഫിയെടുക്കാനും ജീവനക്കാര്‍ മറന്നില്ല. രാത്രിയില്‍ ഇരതേടിയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ തുറന്നുകിടന്ന വാതിലിലൂടെ വിമാനത്തിനുള്ളിലൂടെ മൂങ്ങ അകച്ചു കടന്നതാവാമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

വെള്ളിമൂങ്ങയെ സൂക്ഷിച്ചാല്‍ ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുമെന്ന് ചിലര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വെള്ളിമൂങ്ങയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡാണ്.

വെള്ളിമൂങ്ങ എത്തിയതോടെ ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സ് കുറച്ചു നാളായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം മാറുമെന്നും ഉടമ നരേഷ് ഗോയലിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കുമെന്നുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമന്റുകൾ.

Oops! An owl was found inside Jet Airways B777 cockpit parked at BOM today morning!🦉 The bird was handed over to wildlife team.

Meanwhile, Naresh Goyal is hoping that this Capt Owl brings good luck to the airline as the nocturnal bird is considered to be a symbol of good omen!😁 pic.twitter.com/tK3im0lScU